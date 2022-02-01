Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 30-летию подвига Суламбека Осканова

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В выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии открылась фотодокументальная выставка «Прерванный полет», посвященная 30-летию со дня трагической гибели первого Героя России, генерал-майора авиации, заслуженного летчика СССР Осканова Суламбека Сусуркуловича.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, на выставке представлены оригинальные фотографии, публикации различных изданий и благодарности за высокий профессионализм в службе.

Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района ЧИАССР. После возвращения из высылки, Суламбек завершил учебу в школе в родном Плиево, а затем поступил в ремесленное училище в Грозном, одновременно посещая занятия в городском аэроклубе. До своей героической гибели занимал должность начальника Липецкого центра подготовки летного состава Военно-воздушных сил СНГ.

7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал С. Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни он сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Выставка продлится до 14 февраля 2022 г.

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