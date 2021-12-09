В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 60-летию Героя России Ахмеда Котиева

Котиев Ахмед Макшарипович — секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия, полковник полиции. 27 августа 2013 года в половину восьмого утра автомобиль, в котором находился Котиев, попал под обстрел боевиков в районе села Нижние Ачалуки Малгобекского района. А. М. Котиев от полученных ран скончался на месте. Его водитель был госпитализирован в больницу, где также скончался от тяжелых огнестрельных ран.

Указом Президента Российской Федерации № 736 от 30 сентября 2013 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику полиции Котиеву Ахмеду Макшариповичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

На выставке представлены оригинальные фотографии из семейного архива, грамоты и благодарности за высокий профессионализм в службе.