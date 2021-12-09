Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 60-летию Героя России Ахмеда Котиева

0

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии в рамках выставки «В жизни всегда есть место подвигу» представлена фотодокументальная выставка к 60-летию Героя Российской Федерации Котиева Ахмеда Макшариповича, сообщила пресс-служба учреждения.

Котиев Ахмед Макшарипович — секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия, полковник полиции. 27 августа 2013 года в половину восьмого утра автомобиль, в котором находился Котиев, попал под обстрел боевиков в районе села Нижние Ачалуки Малгобекского района. А. М. Котиев от полученных ран скончался на месте. Его водитель был госпитализирован в больницу, где также скончался от тяжелых огнестрельных ран.

Указом Президента Российской Федерации № 736 от 30 сентября 2013 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику полиции Котиеву Ахмеду Макшариповичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

На выставке представлены оригинальные фотографии из семейного архива, грамоты и благодарности за высокий профессионализм в службе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии окажут помощь молодым людям, желающим заняться предпринимательством по IT- и промышленным направлениям
Ингушские художники награждены дипломами оргкомитета дней республики в Париже
Более 20 детсадов и школ открыты в Ингушетии в 2021 году
В Ингушетии обеспечат общественный контроль за соблюдением сроков строительства объектов
В Ингушетии прошел бизнес-форум, посвященный новшествам и острым проблемам в финансовой сфере
Старшеклассников Ингушетии приглашают принять участие в форуме «Навигатор поступления»
В Назрановском районе прошел антинаркотический квест для школьников
В правительстве Ингушетии прошло завершающее в 2021 году заседание по легализации объектов налогообложения
Ингушетия закупила свыше 50 единиц лесопожарной техники и оборудования в 2021 году
С рабочим визитом в Ингушетию прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов
В школах Ингушетии проходят лекции, приуроченные ко Дню Героев Отечества

Главное

Яндекс.Метрика

 