В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню поэзии

По его словам, мероприятие приурочено к Всемирному дню поэзии и Всемирному дню писателя.

Как рассказал собеседник, в экспозиции представлены произведения классиков ингушской литературы. Также на интерактивной панели можно просмотреть материал о развитии литературы в республике.

Посетить выставку можно до 31 марта включительно.