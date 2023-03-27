Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню поэзии

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Поэт и гражданин», рассказал представитель регионального министерства культуры.

По его словам, мероприятие приурочено к Всемирному дню поэзии и Всемирному дню писателя.

Как рассказал собеседник, в экспозиции представлены произведения классиков ингушской литературы. Также на интерактивной панели можно просмотреть материал о развитии литературы в республике.

Посетить выставку можно до 31 марта включительно.

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