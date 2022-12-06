Мемориал

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка ко Дню Героев Отечества

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «В жизни всегда есть место подвигу», приуроченная ко Дню Героев Отечества, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлен фотодокументальный материал о ингушах — героях Отечества. Посетители узнают об участниках Великой Отечественной войны, а также Героях Российской Федерации.

Выставка продлится до 15 декабря.

Напомним, День Героев Отечества празднуется 9 декабря. Именно в этот день в 1769 году императрица Екатерина II своим указом учредила высшую военную награду — орден Святого Георгия Победоносца. Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году. В наше время в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

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