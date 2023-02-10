В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка ко Дню защитника Отечества

Первыми посетителями выставки по программе «Пушкинская карта» стали студенты гуманитарно-технического колледжа Ингушского государственного университета.

Экскурсовод рассказала молодежи о славных победах российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Отечества. Ребята увидели портретные и общего плана фотографии, на которых запечатлены герои Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также герои современности.

Выставка будет работать до 28 февраля.