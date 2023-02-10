Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка ко Дню защитника Отечества

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии открылась видеовыставка «Они сражались за родину!», посвященная Дню защитника Отечества, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

Первыми посетителями выставки по программе «Пушкинская карта» стали студенты гуманитарно-технического колледжа Ингушского государственного университета.

Экскурсовод рассказала молодежи о славных победах российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Отечества. Ребята увидели портретные и общего плана фотографии, на которых запечатлены герои Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также герои современности.

Выставка будет работать до 28 февраля.

 

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