В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Ночевала тучка золотая»

Повесть «Ночевала тучка золотая» принесла известность автору, в 1988 году его наградили за нее Государственной премией СССР. Произведение, затрагивающее тему депортации ингушского и чеченского народов в 1944 году, получило мировое признание — в течение нескольких лет после выхода повесть была переведена более чем на 30 языков, ее общий тираж составил 4,5 миллиона экземпляров только в России.

Помимо литературной деятельности Анатолий Приставкин был известен своей активной гражданской позицией. Еще с 90-х годов Анатолий Игнатьевич занимался вопросами помилования. При президенте Ельцине он возглавлял комиссию по помилованию, а в 2001 году стал советником по вопросам помилования при президенте Путине.

На выставке представлены книги автора, фотодокументальный материал и материалы периодической печати, повествующие о нелегкой судьбе писателя, о его творческом пути и об истории депортации чеченского и ингушского народов, увиденную глазами писателя.

С выставкой можно ознакомиться до 30 сентября 2021 года.