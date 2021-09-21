Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Ночевала тучка золотая»

0

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Ночевала тучка золотая», посвященная 90-летию советского и российского писателя Анатолия Приставкина, сообщила пресс-служба учреждения.

Повесть «Ночевала тучка золотая» принесла известность автору, в 1988 году его наградили за нее Государственной премией СССР. Произведение, затрагивающее тему депортации ингушского и чеченского народов в 1944 году, получило мировое признание — в течение нескольких лет после выхода повесть была переведена более чем на 30 языков, ее общий тираж составил 4,5 миллиона экземпляров только в России.

Помимо литературной деятельности Анатолий Приставкин был известен своей активной гражданской позицией. Еще с 90-х годов Анатолий Игнатьевич занимался вопросами помилования. При президенте Ельцине он возглавлял комиссию по помилованию, а в 2001 году стал советником по вопросам помилования при президенте Путине.

На выставке представлены книги автора, фотодокументальный материал и материалы периодической печати, повествующие о нелегкой судьбе писателя, о его творческом пути и об истории депортации чеченского и ингушского народов, увиденную глазами писателя.

С выставкой можно ознакомиться до 30 сентября 2021 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полтора килограмма героина изъято у жителя Ингушетии
Женщина попалась на крупном мошенничестве при благоустройстве общественной территории в Ингушетии
В Ингушетии должностные лица администрации сельского поселения подозреваются в незаконной выдаче земельных участков
Ансамбль «Ингушетия» представит республику на фестивале культуры и спорта народов Юга России в Крыму
Все было очень солидно, максимально качественно и ответственно — председатель РОД «Женщины Ингушетии» Лидия Досхоева
Банк России начинает осеннюю сессию онлайн-занятий по финансовой грамотности для пенсионеров Ингушетии
Бойцы отдела спецназа ОФСИН по Ингушетии организовали праздник для детей своих погибших коллег
С руководителя медцентра в Ингушетии взыскан штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
Секретарь ИРО «Единой России» Микаил Илезов поблагодарил избирателей республики за поддержку партии
Ансамбль «Ингушетия» приглашает жителей и гостей республики на концерт
Прокладка автодороги к сельскому поселению Даттых Сунженского района Ингушетии близится к завершению

Главное

Яндекс.Метрика

 