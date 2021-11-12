В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка, посвященная генералу Тонту Укурову

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, вниманию посетителей представлены фотодокументальные материалы о жизни и боевом пути славного сына ингушского народа.

Тонт Наурузович Укуров родился 17 мая 1865 года в высокогорном ингушском селе Гули. Он очень рано лишился родителей. Воспитывал мальчика дядя Гуд-Хаджи, который и определил мальчика на учебу во Владикавказскую гимназию. После окончания гимназии Тонт Укуров поступает в Ставропольское реальное училище. Отсюда его путь лежит в Московское техническое юнкерское училище, по окончании которого в 1887 году молодой офицер зачислен в Крымский полк.

Вскоре Укурова командируют вновь в Московское техническое училище для прохождения повышения курса военных наук. Здесь в 1888 году он производится в унтер-офицеры. Уже через год Тонт Укуров произведен в подпоручики с переводом в 44-й Камчатский полк, где неоднократно избирается членом и председателем полкового суда, что является свидетельством высокого уважения и доверия со стороны сослуживцев.

С началом Первой мировой войны уже полковник Тонт Укуров принимает непосредственное участие в военных действиях. 24 августа 1914 года, временно командуя полком, он захватил обороняемую противником западную часть деревни Заберже и мыс к северу от нее, принимая личное участие в контратаках, где и получил тяжёлое ранение в левое бедро, вследствие чего ему ампутировали ногу.

Учитывая особые заслуги полковника, который не успел прослужить в этом чине пять лет, как полагалось по закону, 11 августа 1915 года по ходатайству командующего 9-й армией генерала Поливанова полковник 44-го пехотного Камчатского полка Укуров в чине генерал-майора увольняется со службы.

Тонт Укуров прослужил Отечеству 28 лет, результатом чего стали шесть орденов, последнюю свою награду — Георгиевское оружие — он получил за бой у деревни Заберже.

После выхода в отставку Тонт Укуров принимал активное участие в общественно-политической жизни своего народа. Он был одним из создателей «Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана». В марте-апреле 1917 года генерал возглавляет Ингушский национальный комитет Горской республики. После провозглашения в 1918 году Терской советской республики, когда многие члены Горского правительства эмигрировали за границу, Тонт Укуров остался со своим народом. Умер генерал Укуров в 1934 году и похоронен на родовом кладбище в селении Инарки.

Выставка продлится до 20 ноября текущего года.