В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка, приуроченная к юбилею Дмитрия Лихачева
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Лихачев Дмитрий Сергеевич — друг ингушского народа», приуроченная к юбилею ученого и общественного деятеля, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке представлены фотодокументальный материал и материалы периодической печати, повествующие о деятельности филолога, культуролога, искусствоведа, автора фундаментальных трудов по истории древнерусской и русской культуры Д. С. Лихачева. Посетители познакомятся не только с книгами ученого, но и с изданиями, подготовленными к публикации под его руководством и при его участии.
Выставка продлится до 30 ноября текущего года.