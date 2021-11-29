Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка, приуроченная к юбилею Дмитрия Лихачева

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Лихачев Дмитрий Сергеевич — друг ингушского народа», приуроченная к юбилею ученого и общественного деятеля, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены фотодокументальный материал и материалы периодической печати, повествующие о деятельности филолога, культуролога, искусствоведа, автора фундаментальных трудов по истории древнерусской и русской культуры Д. С. Лихачева. Посетители познакомятся не только с книгами ученого, но и с изданиями, подготовленными к публикации под его руководством и при его участии.

Выставка продлится до 30 ноября текущего года.

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