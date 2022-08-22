Акция

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «История российского флага»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «История российского флага», сообщила пресс-служба учреждения.

В ходе акции сотрудники мемориального комплекса раздали посетителям информационные флаеры, флажки с российской символикой, напомнили посетителям музея историю праздника, обозначили его важность и значение.

Напомним, ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

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