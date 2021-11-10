В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»

По словам собеседника, музей — это замечательный помощник для тех родителей, которые хотят развить в своем ребенке заложенное природой и расширить кругозор, интересное место для изучения истории.

«Советуем отправляться в музей всей семьёй — так интереснее и веселее. Посещение выставок способствует развитию детей, расширению их кругозора. А то, что походы на выставки могут быть и бесплатными, становится дополнительным бонусом», — отметил собеседник.

Напомним, каждый второй вторник месяца в музее Мемориального комплекса жертвам репрессий проходит акция в «Музей всей семьей». Посещение выставок в этот день бесплатное. Акция получила большую популярность у детей и их родителей.