В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии в очередной раз прошла акция «В музей всей семьей», сообщила пресс-служба учреждения.

«В этот раз у нас в гостях побывала семья Максимовых из Чувашской Республики. Они получили массу положительных эмоций в ходе экскурсии, ознакомились с экспозициями музея, узнали много нового и интересного», — рассказал газете «Ингушетия» представитель мемориального комплекса.

Напомним, бесплатное посещение музея для всей семьи проходит каждый второй вторник месяца. Следующая акция состоится 11 января 2022 года.

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