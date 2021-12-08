В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»

«В этот раз у нас в гостях побывала семья Максимовых из Чувашской Республики. Они получили массу положительных эмоций в ходе экскурсии, ознакомились с экспозициями музея, узнали много нового и интересного», — рассказал газете «Ингушетия» представитель мемориального комплекса.

Напомним, бесплатное посещение музея для всей семьи проходит каждый второй вторник месяца. Следующая акция состоится 11 января 2022 года.