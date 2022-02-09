В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»

«Поход в музей — это событие, которое может оставить глубокий след в вашей памяти и поможет взглянуть на мир по-новому. Сегодня нас посетила семья из Дагестана, где и взрослые и дети узнали для себя много нового и интересного», — рассказал собеседник.

Напомним, акция «В музей всей семьей» проходит в мемориальном комплексе каждый второй вторник месяца. Посетителей в этот день ждут бесплатный вход и увлекательная экскурсия.