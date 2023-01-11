В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»

Суть акции заключается в том, что семьи с детьми могут бесплатно ознакомиться с экспозициями музея. В рамках акции также предусмотрены экскурсии.

«Советуем приходить в музей всей семьей — так интереснее и веселее. Посещение выставок помогает детям развиваться, расширяет их кругозор», — говорят музейные работники.

Напомним, что акция «В музей всей семьей» в мемориальном комплексе, который находится в Назрани на улице Бакинской, проходит каждый второй вторник месяца.