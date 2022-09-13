Мемориал

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьёй»

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В музее Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии в очередной раз прошла акция «В музей всей семьёй», сообщила пресс-служба учреждения.

По словам сотрудников, музей — это прекрасный способ показать детям что-то новое и начать социализацию, то есть научить детей с пользой для себя взаимодействовать с окружающим их миром.

«Советуем отправляться в музей всей семьёй, как это сделала семья Скивко из Москвы. Напомним, что посещение выставок способствует развитию детей, расширению их кругозора. А то, что походы на выставки могут быть и бесплатными, становится дополнительным бонусом», — говорят музейные работники.

Напомним, акция, получившая довольно большую популярность у детей и их родителей, проводится во второй вторник каждого месяца.

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