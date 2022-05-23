В этом году акция прошла под девизом «Мода на традиции» и была посвящена Году культурного наследия народов России. Также сотрудники комплекса приурочили мероприятие к 30-летию со дня образования Республики Ингушетия и 25-летию ГБУ «МКЖР».

Для гостей мероприятия была подготовлена обширная программа, в которой каждый нашел для себя интересное и познавательное. Помимо бесплатного посещения и экскурсии по выставкам и экспозициям музея, посетителей ждала демонстрация на уличном экране документального фильма «Хребет. Кавказ от моря до моря» режиссера Антона Ланге. Также прошел кинолекторий, на котором состоялся показ и обсуждение фильмов из цикла «Они — слава республики» о Мужухоеве Макшарипе Багаудиновиче, Базоркине Идрисе Муртузовиче и Осканове Суламбеке Сусаркуловиче.

Одним из главных событий акции стала литературно-историческая викторина «Мой край — мое Отечество», посвященная 30-летию республики, в рамках которой участникам предстояло пройти три тура, где были вопросы, касающиеся важнейших дат в истории Ингушетии, самой истории и ингушской литературы. Викторина прошла в непринужденной обстановке. По словам молодых людей, они не только весело и интересно провели время, но и узнали много нового о своей родине.

Также в рамках акции доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова прочитала лекцию «Традиции и обычаи ингушского народа». Она рассказала о том, как жизнь народа отражают те или иные традиции, обряды и обычаи. Что является основой культуры ингушского народа, каковы основные духовные принципы национальной культуры ингушей, этикет взаимоотношений друг с другом, свадебные обычаи и обряды — это и многое другое о культуре ингушей было освещено в ходе мероприятия.

«Надеемся, что всем понравилась «Ночь в музее», и благодарим гостей и участников этого мероприятия за то, что делали эту «историческую ночь» вместе с нами», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».