В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла викторина ко Дню флага России

Участниками мероприятия стали юнармейцы республики. Команды «Беркут» и «Ангушт» соревновались в знаниях по российской символике. На соответствующие вопросы необходимо было ответить как можно быстрее. Выигрывала та команда, которая быстрее нажмет на колокольчик и даст правильный ответ. Ребята преодолели все препятствия, показали отличные знания по истории нашей Родины.

В итоге победителем стала команда «Беркут». Независимо от результатов, все участники интеллектуальной игры получили поощрительные памятные призы. Кроме того, сотрудники мемориального комплекса провели для ребят обзорную экскурсию по всем экспозициям музея. Патриотическое мероприятие стало для юнармейцев настоящим праздником в завершение летних каникул.