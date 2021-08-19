В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет квест, приуроченный ко Дню российского кино
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии в День российского кино, который отмечается 27 августа, состоится квест «История в кадрах», сообщила пресс-служба учреждения.
В мероприятии сможет принять участие любой желающий.
Игра будет проходить на территории Мемориала памяти и славы, где командам предстоит принять участие в интеллектуальных конкурсах. Всего в ходе игры будет охвачено 11 объектов мемориала, ведь игрокам также предстоит блеснуть знаниями истории Ингушетии.
По словам организаторов квеста, цель данного мероприятия — расширение кругозора о советских и российских фильмах, их создателях и актёрах, а также формирование навыков киновосприятия.
Начало мероприятия — в 16:00.