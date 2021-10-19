В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет выставка «Адские острова»

Выставка приурочена к 95-летию первого издания книги Созерко Мальсагова о советской тюрьме на Соловках, откуда он в 1925 году с несколькими товарищами совершил побег.

Выставка продлится до 31 октября, она пройдет в рамках всероссийской акции «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести на официальном сайте мемориального комплекса www. memorialing. ru, сказано в релизе.