Фотовыставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет выставка к 80-летию Саида Чахкиева

0

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 16 января откроется фотодокументальная выставка «Ингушский писатель, сценарист, драматург», посвященная 80-летию со дня рождения Саида Чахкиева.

Ознакомиться с материалами выставки, которая пройдет в рамках программы «Пушкинская карта», можно до 31 января включительно, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школу в зоне доступности построят в новостройках ингушского села Троицкое
В новогодние выходные в Ингушетии огнеборцы три раза привлекались к тушению пожаров
Ингушетия стала одним из лидеров по производству плодов и ягод в стране
Полпреду Ингушетии в Краснодарском крае вручили благодарность за гуманитарную помощь
Ингушский специалист Исрапил Баркенхоев назначен главным судьей престижного турнира
Магомед Оздоев в составе «Фатих Карагюмрюк» отличился очередным голом
В МЧС по Ингушетии напомнили о безопасном переходе по льду
В Сунже Ингушетии прошел чемпионат республики по стрельбе из лука
Волонтеры Ингушетии провели благотворительную акцию в рамках проекта «Мы вместе»
В Карабулаке Ингушетии некоторые участки дорог пришлось дополнительно подсыпать реагентом
66 лет назад была восстановлена ЧИАССР, упраздненная после депортации ингушей и чеченцев

Главное

Яндекс.Метрика

 