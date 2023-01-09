В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет выставка к 80-летию Саида Чахкиева

Ознакомиться с материалами выставки, которая пройдет в рамках программы «Пушкинская карта», можно до 31 января включительно, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.