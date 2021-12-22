Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет выставка «Новый год у ингушей. История праздника»

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В музее Мемориального комплекса жертвам репрессий с 25 по 31 декабря пройдет выставка «Новый год у ингушей. История праздника», сообщила пресс-служба учреждения.

Посетить мероприятие можно по программе «Пушкинская карта». Купить билеты можно на сайте музея.

Напомним, «Пушкинская карта» — это проект Министерства культуры России по популяризации культурных мероприятий среди молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. По этой карте билеты можно приобретать в различные учреждения культуры — в театры, музеи, концертные залы и др. — за государственный счёт. В 2021 году номинал карты составляет 3 тысячи рублей.

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