В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет выставка «Новый год у ингушей. История праздника»

Посетить мероприятие можно по программе «Пушкинская карта». Купить билеты можно на сайте музея.

Напомним, «Пушкинская карта» — это проект Министерства культуры России по популяризации культурных мероприятий среди молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. По этой карте билеты можно приобретать в различные учреждения культуры — в театры, музеи, концертные залы и др. — за государственный счёт. В 2021 году номинал карты составляет 3 тысячи рублей.