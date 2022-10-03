В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет выставка, посвященная Мочко Базоркину

Посетители узнают о жизни и деятельности полковника царской армии, кавалера ордена Святого Георгия четвертой степени Базоркина Мочко Байсагуровича.

Выставка продлится до 15 октября. Посетить ее можно в рамках программы «Пушкинская карта».

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги в размере 5 тысяч рублей перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.