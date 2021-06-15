В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится беседа с молодежью о вреде наркомании

С молодежью встретятся главный нарколог республики Джамбулат Ваделов и директор реабилитационного центра «Возрождение», занимающегося консультацией людей, столкнувшихся с проблемой наркозависимости, Илез Сурхоев.

В ходе беседы будут затронуты медицинские и психологические аспекты наркомании в молодежной среде, вопросы привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Начало мероприятия — в 11:00.