В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится беседа с молодежью о вреде наркомании
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 17 июня в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни состоится профилактическая беседа о вреде наркомании «Лестница, ведущая вниз», сообщила пресс-служба учреждения.
С молодежью встретятся главный нарколог республики Джамбулат Ваделов и директор реабилитационного центра «Возрождение», занимающегося консультацией людей, столкнувшихся с проблемой наркозависимости, Илез Сурхоев.
В ходе беседы будут затронуты медицинские и психологические аспекты наркомании в молодежной среде, вопросы привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Начало мероприятия — в 11:00.