В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится выставка, посвященная 105-летию Джемалдина Яндиева
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 15 октября откроется выставка, посвященная 105-летию ингушского поэта Джемалдина Яндиева, «С пеленок до смерти любил я родимый очаг», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Мероприятие пройдет в рамках программы «Пушкинская карта» и продлится до 31 октября.
Билеты можно приобрести на официальном сайте Мемориального комплекса жертвам репрессий.