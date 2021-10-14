Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится выставка, посвященная 105-летию Джемалдина Яндиева

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 15 октября откроется выставка, посвященная 105-летию ингушского поэта Джемалдина Яндиева, «С пеленок до смерти любил я родимый очаг», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие пройдет в рамках программы «Пушкинская карта» и продлится до 31 октября.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Мемориального комплекса жертвам репрессий.

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