В мероприятии приняли участие и. о. министра культуры республики Залина Льянова, творческая интеллигенция региона, представители государственной власти, деятели науки, работники культуры, учащиеся образовательных учреждений.

Открывая мероприятие, глава Минкультуры подчеркнула, что проект «Я — очевидец» имеет важное значение для ингушского народа с точки зрения сохранения памяти о событиях, которые стали роковыми для ингушей.

«Такие проекты помогают сохранять память о трагических страницах нашей истории, помнить имена достойных сыновей и дочерей нашего народа, служат назиданием молодежи жить в мире и согласии, быть опорой друг другу и противостоять любым вызовам общества», — сказала она.

Ведущая мероприятия главный научный сотрудник мемориала Асет Аушева отметила, что депортация ингушского народа — это 13 лет холода и мучений, 13 лет каждодневного ожидания возвращения на землю предков.

«В каждой ингушской семье есть своя история, которая заставит содрогнуться от ужаса и боли. Сохранение этих живых свидетельств — одна из самых важных задач Мемориального комплекса жертвам репрессий», — рассказала она.

Также перед собравшимися выступили заслуженный учитель РФ Якуб Медов, историк, поэт, журналист, учёный-кавказовед Нурдин Кодзоев и другие. Гости выслушали воспоминания Цечоева Магомеда Гойтемировича, Осмиевой Тамары Умат-Гиреевны, посмотрели несколько небольших отрывков видеозаписей, записанных в рамках проекта «Я — очевидец».

В завершение мероприятия ученица 3 класса СОШ № 10 г. Назрани Хава Чахкиева прочитала стихотворение известного ингушского поэта Аюпа Гагиева «Казахстан».