В Мемориальном комплексе жертвам репрессий прошла интеллектуальная викторина «По страницам истории Ингушетии»

В игре приняли участие две команды по пять человек из Ингушского политехнического колледжа имени Юсупа Арапиева — «Эхь-эздел» и «Къаман сий».

Викторина состояла из трех туров и включала вопросы, касающиеся истории Ингушетии, событий, дат и личностей, сыгравших особую роль в становлении республики. Игра прошла интересно, познавательно, в дружеской атмосфере. Обе команды показали хорошие знания в истории родного края, но команда «Эхь-эздел» все же оказалась впереди.

Мероприятие было приурочено к 29-летию со Дня образования республики, которое жители Ингушетии отпраздновали 4 июня. В этот день 24 года назад, в 1992 году, Верховный Совет Российской Федерации принял закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».