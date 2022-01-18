В мэрии города Малгобека Ингушетии обсудили подготовку к весенней призывной кампании

В мероприятии приняли участие военный комиссар по Малгобеку Микаил Гандалоев, заместитель главы Мовсар Садакиев, другие ответственные лица. В ходе встречи были подведены итоги осеннего призыва молодежи в Вооруженные силы, а также рассмотрен вопрос подготовки к весеннему призыву граждан на военную службу.

Гандалоев отметил, что ежегодно в соответствии с федеральным законом № 53 «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля проводятся мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу. Военный комиссар кратко рассказал о проводимой в городе работе по призыву юношей и о том, как ее активизировать.

Затем состоялось обсуждение текущего состояния дел по вопросам обеспечения явки граждан на призывную комиссию, своевременному обследованию призывников и максимальному сокращению числа уклоняющихся от призыва на военную службу.