В мэрии города Назрани Ингушетии обсудили вопросы создание ТСЖ в МКД

Необходимо проявить индивидуальный подход к каждому дому в выборе формы управления, учитывая специфику и особенность, отметил мэр города.

Градоначальником определен ответственный за проведение данной работы, также подготовлена соответствующая дорожная карта с включением каждого дома, где в настоящее время отсутствует выбранная форма управления, сообщается в Телеграм-канале администрации Назрани.