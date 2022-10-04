В мэрии города Назрани Ингушетии обсудили вопросы создание ТСЖ в МКД
В администрации Назрани глава города Урусхан Евлоев провел совещание с ответственными лицами по вопросу создания ТСЖ в многоквартирных домах.
Необходимо проявить индивидуальный подход к каждому дому в выборе формы управления, учитывая специфику и особенность, отметил мэр города.
Градоначальником определен ответственный за проведение данной работы, также подготовлена соответствующая дорожная карта с включением каждого дома, где в настоящее время отсутствует выбранная форма управления, сообщается в Телеграм-канале администрации Назрани.