В мэрии города Назрани Ингушетии принимали муфтия Карелии

0

В мэрии Назрани состоялась встреча главы администрации города Урусхана Евлоева, муфтия Карелии Саида Абдуль-Азиза Дядко с супругой и руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Вахи Бекова.

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, дружба двух спортсменов — Евлоева и Дядко — зародилась еще в 90-х года прошлого века в Белоруссии. Будущий муфтий Карелии частенько приходил в зал секции по дзюдо, где тренировался и глава администрации Назрани. Тогда Дядко познакомился с культурой, обычаями и гостеприимством ингушей. Евлоев пригласил своего друга к себе на родину, где тот и стал мусульманином.

«У меня в юности была мечта, чтобы я смог привести человека в нашу религию, и человеком, которого Всевышний наставил на истинный путь, оказался мой друг и я горжусь этим», — цитирует Евлоева пресс-служба мэрии.

С тех пор у муфтия Карелии особое отношение к Ингушетии, он часто приезжает в регион и является желанным гостем главы администрации Назрани и всего ингушского народа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Боеприпас разрывного действия изъят у жителя Ингушетии
9 учеников получили школьные наборы от полицейских города Сунжи Ингушетии
Ингушский спортсмен Магомед-Амин Цечоев стал призёром всероссийских соревнований по дзюдо
Ингушские дзюдоисты завоевали две медали на XI Летней спартакиаде учащихся России
Власти Ингушетии отправили жителям ЛДНР 20 тонн питьевой воды
В мэрии столицы Ингушетии призвали горожан уважать труд коммунальщиков
Правоохранители Ингушетии задержали нелегального перевозчика ценной древесины
Родителей школьников Ингушетии приглашают на IX Общероссийское родительское собрание
Все школы Ингушетии прошли приемку в преддверии нового учебного года
В городе Карабулаке Ингушетии завершается благоустройство улицы Градусова
Около 150 тыс. рублей похитили у жителя Ингушетии дистанционные мошенники

Главное

Яндекс.Метрика

 