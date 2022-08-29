В мэрии города Назрани Ингушетии принимали муфтия Карелии

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, дружба двух спортсменов — Евлоева и Дядко — зародилась еще в 90-х года прошлого века в Белоруссии. Будущий муфтий Карелии частенько приходил в зал секции по дзюдо, где тренировался и глава администрации Назрани. Тогда Дядко познакомился с культурой, обычаями и гостеприимством ингушей. Евлоев пригласил своего друга к себе на родину, где тот и стал мусульманином.

«У меня в юности была мечта, чтобы я смог привести человека в нашу религию, и человеком, которого Всевышний наставил на истинный путь, оказался мой друг и я горжусь этим», — цитирует Евлоева пресс-служба мэрии.

С тех пор у муфтия Карелии особое отношение к Ингушетии, он часто приезжает в регион и является желанным гостем главы администрации Назрани и всего ингушского народа.