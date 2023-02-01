В мэрии Карабулака Ингушетии чествовали юного перспективного боксера Абдуллу Аушева

В последнее время 14-летний спортсмен стал победителем двух последних первенств республики, а также в прошлом году завоевал золото первенства ОГФСО «Юность России». Кроме Тимура Аушева, мальчика также тренируют мастер спорта России Хусен Боков, Руслан Мальсагов и Мустафа Барахоев. Кроме того, Абдулла успешно выступил на недавней матчевой встрече сборной Карабулака со сборной Ингушетии, он одержал уверенную победу в своём весе.

Мэр города Магомед-Башир Осканов, сообщила его пресс-служба, узнал о ближайших планах спортсмена, выразил готовность оказания необходимой помощи. Узнав, что Аушеву необходима специальная экипировка для занятий, поручил подчинённым решить вопрос с её приобретением. Также градоначальник в качестве небольшого поощрения наградил боксёра грамотой за высокие спортивные результаты на региональных, зональных и всероссийских соревнованиях.