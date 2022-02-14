В мэрии Карабулака обсудили с представителями Сбербанка перспективы сотрудничества

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, банк предлагает муниципалитету в рассрочку автотранспорт, в том числе спецтехнику. В рамках мероприятия также была рассмотрена возможность увеличения количества платёжных терминалов и банкоматов на территории города.

«Более предметно обсудим предложения Сбербанка на расширенной встрече с участием представителей бизнес-сообщества, владельцев крупных торговых центров», — подчеркнул мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов.