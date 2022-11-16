В мэрии Магаса Ингушетии обсудили вопросы организации осеннего призыва
Глава Магаса Усман Аушев встретился с майором полиции Ахмедом Нальгиевым и представителями ОМВД России по городу, с которыми обсудил вопросы проведения мероприятий по осеннему призыву, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Сотрудник администрации, ответственный по мобилизационной работе, доложил о проводимых мероприятиях и принятых мерах по оповещению граждан, подлежащих осеннему призыву на срочную военную службу согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что муниципалитетом ежедневно проводятся рейдовые мероприятия совместно с представителями МВД с целью вручения повесток для явки призывников в военный комиссариат.
В мэрии города призывают граждан, подлежащих осеннему призыву на срочную военную службу в армии, своевременно явиться в военный комиссариат согласно полученной повестке.