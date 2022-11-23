Благоустройство

В мэрии Магаса Ингушетии обсудили вопросы подготовки к зиме и благоустройства города

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В зале заседания мэрии обсуждались актуальные вопросы, связанные с благоустройством города.

Усман Аушев провел встречу с начальником ОГИБДД города Магаса Хасаном Ваделовым и сотрудниками столичной администрации.

На повестке дня вопросы: состояние дорожной разметки в Магасе, содержание в чистоте дорог и улиц, оценка технического состояния снегоуборочных машин.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, Аушев поставил перед подчиненными задачи по организации обновления дорожной разметки в местах совершения ДТП и вблизи образовательных учреждений, а также привести в рабочее состояние снегоуборочный транспорт, подготовить песко-соляную смесь.

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