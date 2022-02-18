В мэрии Магаса ищут рабочих для озеленения города

«Доступно 37 мест: покос травы — 25 вакантных мест, разнорабочие — 9 вакантных мест, и рабочие по озеленению и ландшафтному дизайну — 3 вакантных места. В основном, необходимо будет укладывать газон, плитку, делать дренажную систему и сажать деревья и цветы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что претенденты должны быть выносливыми, дисциплинированными и без медицинских противопоказаний к работе на улице.

По всём интересующим вопросам обращаться по номеру: 8(928) 699-51-69 с 9:00 до 18:00 мск.