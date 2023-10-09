В мэрии Магаса состоялось совещание по вопросам благоустройства города

По словам собеседника издания, мэр столицы заслушал отчеты о проделанной работе касательно замены дорожных знаков и разметки, ямочного ремонта, модернизации осветительной системы в городе, также установки новых дверей на открытых трансформаторах.

Было отмечено, что все запланированные работы практически завершены.

Зайт Орцханон призвал собравшихся сотрудников администрации добросовестно выполнять свои обязанности и помнить, что в первую очередь нужно учитывать интересы местных жителей при планировании каких-либо мероприятий по благоустройству Магаса.

Помимо этого, в рамках прошедшей рабочей встречи градоначальник представил нового председателя городского совета муниципального образования «Городской округ город Магас» Хаваж-Багаудина Дарсигова.