Совещание

В мэрии Магаса состоялось совещание по вопросам благоустройства города

0

Глава администрации Магаса Зайт Орцханов провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы формирования комфортной городской среды, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

По словам собеседника издания, мэр столицы заслушал отчеты о проделанной работе касательно замены дорожных знаков и разметки, ямочного ремонта, модернизации осветительной системы в городе, также установки новых дверей на открытых трансформаторах.

Было отмечено, что все запланированные работы практически завершены.

Зайт Орцханон призвал собравшихся сотрудников администрации добросовестно выполнять свои обязанности и помнить, что в первую очередь нужно учитывать интересы местных жителей при планировании каких-либо мероприятий по благоустройству Магаса.

Помимо этого, в рамках прошедшей рабочей встречи градоначальник представил нового председателя городского совета муниципального образования «Городской округ город Магас» Хаваж-Багаудина Дарсигова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До двух лет колонии грозит жительнице Ингушетии за угрозу убийством
Разыскиваемый Интерполом грузовик обнаружен в Ингушетии
В Ингушетии нашли схрон с боеприпасами бывшего лидера преступной группировки
Юные борцы вольного стиля Ингушетии успешно выступили на турнире в Ачхой-Мартане
В Назрани из-за замены водопровода ограничили водоснабжение
Повышена надежность электроснабжения двух населенных пунктов Ингушетии
В Назрани провели футбольный матч в преддверии Дня города
В Ингушетии провели молодежный форум по противодействию экстремизму
Юные ингушские борцы стали призерами межрегионального турнира в Краснодарском крае
В УПЧ Ингушетии состоится прием граждан с участием представителя Минимущества республики
В Ингушетии прошла матчевая встреча по боксу

Главное

Яндекс.Метрика

 