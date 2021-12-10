Юнармия

В мэрии Малгобека чествовали юнармейцев Ингушетии

0

В рамках празднования Дня Героев Отечества в мэрии Малгобека состоялась церемония чествования юнармейцев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города воинской славы, в ходе мероприятия состоялось награждение самых активных юнармейцев, 34 из них получили грамоты за подписью начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Нагорного за активную помощь и поддержку инициатив Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» республики.

«Сегодня вы являетесь частью масштабного патриотического движения. Вас уже почти миллион по стране. Это не только большая честь, но и большая ответственность. Многие сегодня смотрят на вас и ждут, когда они смогут вступить в ряды юнармейцев. Я надеюсь, армейское движение в городе Малгобеке будет расти и крепнуть, привлекая в свои ряды активных и энергичных молодых ребят. И это во многом зависит от вас. Поздравляю вас с заслуженной наградой, желаю здоровья, крепкой дружбы, взаимовыручки и успехов во всех добрых делах», — отметил помощник главы администрации Малгобека Ераки Гантемиров, обращаясь к юнармейцам.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Новый Редант Ингушетии провели акцию по профилактике экстремизма в молодежной среде
Регионам СКФО выделят 11 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования — Кравцов
444 человека умерло в Ингушетии за весь период пандемии коронавируса
Предприниматель преподнес в дар ингушскому музею ИЗО картину «Владикавказ»
Последняя отправка на военную службу призывников из города Малгобека Ингушетии состоится 14 декабря
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час к Международному дню борьбы с коррупцией
Житель Ингушетии отправится в колонию за угрозу ножом полицейскому
Полпред в СКФО и Глава Ингушетии обсудили вопросы социально-экономического развития республики
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев своим голом вывел московский «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы
В Ингушетии обсудили строительство школ в рамках нацпроекта «Образование»
В Ингушетии окажут помощь молодым людям, желающим заняться предпринимательством по IT- и промышленным направлениям

Главное

Яндекс.Метрика

 