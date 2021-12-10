В мэрии Малгобека чествовали юнармейцев Ингушетии

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города воинской славы, в ходе мероприятия состоялось награждение самых активных юнармейцев, 34 из них получили грамоты за подписью начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Нагорного за активную помощь и поддержку инициатив Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» республики.

«Сегодня вы являетесь частью масштабного патриотического движения. Вас уже почти миллион по стране. Это не только большая честь, но и большая ответственность. Многие сегодня смотрят на вас и ждут, когда они смогут вступить в ряды юнармейцев. Я надеюсь, армейское движение в городе Малгобеке будет расти и крепнуть, привлекая в свои ряды активных и энергичных молодых ребят. И это во многом зависит от вас. Поздравляю вас с заслуженной наградой, желаю здоровья, крепкой дружбы, взаимовыручки и успехов во всех добрых делах», — отметил помощник главы администрации Малгобека Ераки Гантемиров, обращаясь к юнармейцам.