В мэрии Малгобека Ингушетии обсудили вопросы организации осеннего призыва

В работе совещания приняли участие участковые уполномоченные полиции и ответственные сотрудники администрации города воинской славы.

По итогам встречи Мовсар Садакиев дал поручение участникам обсуждения своевременно и в полном объеме вручать повестки призывникам, что в свою очередь влияет на качество самого призыва.

Напомним, 1 ноября 2022 года в России начался осенний призыв на службу в армию. Начало призывных мероприятий сдвинули на месяц (обычно он стартует 1 октября), чтобы военкоматы успели завершить работу по частичной мобилизации.