Совещание

В мэрии Малгобека Ингушетии обсудили вопросы организации осеннего призыва

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В администрации города Малгобека прошло совещание под руководством заместителя главы муниципального образования Мовсара Садакиева по вопросам организации осеннего призыва на военную службу.

В работе совещания приняли участие участковые уполномоченные полиции и ответственные сотрудники администрации города воинской славы.

По итогам встречи Мовсар Садакиев дал поручение участникам обсуждения своевременно и в полном объеме вручать повестки призывникам, что в свою очередь влияет на качество самого призыва.

Напомним, 1 ноября 2022 года в России начался осенний призыв на службу в армию. Начало призывных мероприятий сдвинули на месяц (обычно он стартует 1 октября), чтобы военкоматы успели завершить работу по частичной мобилизации.

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