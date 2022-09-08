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В мэрии Назрани обсудили вопросы формирования ингушской мотострелковой роты

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В мэрии Назрани обсудили вопросы, касающиеся создания ингушской мотострелковой роты для участия в специальной военной операции.

Глава города Урусхан Евлоев пригласил на совещание представителей ГОВД, ФСИН, военно-учетных столов округов города, горсовета Назрани, глав административных округов. Также в собрании принял участие и доброволец, изъявивший желание подписать контракт и вступить в ряды ингушской роты для несения службы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, собравшиеся обсудили вопросы упрощения процедуры оформления документов и прохождения медицинского обследования для военнослужащих, льготы, условия и социальные гарантии для контрактников. Более того, Урусхан Евлоев дал всем присутствующим поручения об индивидуальном подходе к каждому изъявившему желание служить, помочь пройти все инстанции до полного заключения контракта.

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