В мэрии Назрани обсудили вопросы формирования ингушской мотострелковой роты

Глава города Урусхан Евлоев пригласил на совещание представителей ГОВД, ФСИН, военно-учетных столов округов города, горсовета Назрани, глав административных округов. Также в собрании принял участие и доброволец, изъявивший желание подписать контракт и вступить в ряды ингушской роты для несения службы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, собравшиеся обсудили вопросы упрощения процедуры оформления документов и прохождения медицинского обследования для военнослужащих, льготы, условия и социальные гарантии для контрактников. Более того, Урусхан Евлоев дал всем присутствующим поручения об индивидуальном подходе к каждому изъявившему желание служить, помочь пройти все инстанции до полного заключения контракта.