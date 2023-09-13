В мэрии Назрани обсудили вопросы проведения осенней призывной кампании

В мэрии Назрани Ингушетии прошло совещание по осеннему призыву граждан на военную службу.

На мероприятие под председательством градоначальника Урусхана Евлоева были приглашены все главы округов, а также представители ВУС.

Глава администрации города, сообщила его пресс-служба, обратил особое внимание на то, что от результатов оповещения призывников зависит дальнейшая работа призывной комиссии.

Отмечается, что в настоящее время одним из наиболее острых вопросов, возникающих в ходе призыва, остается организация и проведение оповещения призывников о явке на мероприятия.

«Необходимо усилить данную работу и оказать содействие со стороны глав округов, которые работают «на земле», — подчеркнул Урусхан Евлоев.

Напомним, осенний призыв 2023 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря. При этом срочников отправлять в зону спецоперации не будут.