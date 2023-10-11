В мэрии Назрани организовали встречу с призывниками

Бывалые солдаты рассказали призывникам о своей службе в армии, дали полезные советы, поделились маленькими армейскими хитростями. Дембеля обратили внимание на важность соблюдения порядка и дисциплины в войсках, на умение работать в команде.

«Служба в армии — это, прежде всего, бесценный жизненный опыт, это получение специальных навыков, общение со сверстниками из других регионов разных национальностей. Все это в жизни пригодится. А военный билет поможет устроиться на работу», — подчеркнул первый заместитель мэра Назрани Саварбек Куркиев.

Отмечалось, что молодым людям предстоит отправиться в Вооруженные силы РФ этой осенью и советы от уже опытных товарищей будут как нельзя кстати. Служить призывники из Ингушетии будут в различных уголках страны, кроме новых четырех регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам заместителя военного комиссара республики Павла Семенова, все призывные комиссии работают, военкоматы городов и районов региона готовы на сто процентов. Первая отправка новобранцев запланирована на 16 октября.