В мэрии Назрани состоялась деловая встреча с представителями среднего и малого бизнеса Ингушетии

В частности, представители Минэкономразвития республики рассказали присутствующим детали снижения налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения при объекте налогообложения «Доходы» на 2022 год.

Также в целях повышения доступности платежных услуг для населения и бизнеса, содействия успешному социально-экономическому развитию региона и реализации мероприятий в соответствии с годовым планом по финансовой грамотности, перед представителями МСП выступили сотрудники Отделения — Национального банка РИ Южного Главного управления Банка России и кредитных организаций.

