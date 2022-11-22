Экономика

В мэрии Назрани состоялась деловая встреча с представителями среднего и малого бизнеса Ингушетии

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В мэрии Назрани состоялась деловая встреча с субъектами среднего и малого бизнеса Ингушетии, сообщили в администрации города.

В частности, представители Минэкономразвития республики рассказали присутствующим детали снижения налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения при объекте налогообложения «Доходы» на 2022 год.

Также в целях повышения доступности платежных услуг для населения и бизнеса, содействия успешному социально-экономическому развитию региона и реализации мероприятий в соответствии с годовым планом по финансовой грамотности, перед представителями МСП выступили сотрудники Отделения — Национального банка РИ Южного Главного управления Банка России и кредитных организаций.
 

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