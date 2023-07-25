В мэрии Назрани в очередной раз обсудили профилактику полиомиелита
Глава Назрани Урусхан Евлоев провел встречу с руководителями частных детских садов, осуществляющих свою деятельность на территории Назрани, по поводу противоэпидемических мероприятий.
Как сообщили в мэрии города, на мероприятии также присутствовали заместитель министра образования и науки Пятимат Угурчиева и главный врач детской поликлиники Хадишат Нальгиева.
В ходе встречи руководителей ознакомили с постановлением главного государственного санитарного врача по республике Бориса Комурзоева о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий в детских образовательных организациях региона.
Так, согласно указанному постановлению, в образовательные учреждения не допускаются не привитые или не полностью привитые против полиомиелита дети.
«Необходимо постоянно говорить с родителями о последствиях, об угрозе жизни ребенку. В этом вопросе все методы разъяснения хороши, так как речь идет о здоровье наших детей», — отметил мэр Назрани Урусхан Евлоев.