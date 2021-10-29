Встреча

В мэрии столицы Ингушетии чествовали триумфатора чемпионата мира по дзюдо Адама Цечоева

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Мэр Магаса Усман Аушев провёл встречу с дзюдоистом Адамом Цечоевым и его тренером Магометом Мальсаговым.

Поводом для встречи послужило успешное выступление Адама Цечоева на чемпионате мира по дзюдо 2021 г. среди юниоров, где ингушский спортсмен стал серебряным призером.

«Адам рассказал о своих планах на будущее, а также о своих прошлых успехах. В свои 19 лет он на личном примере показывает, что высокие титулы можно завоевать лишь благодаря исключительному трудолюбию и воле к победе», — поделился с газетой «Ингушетия» глава администрации города.

Усман Аушев выразил свою точку зрения о работе, которую необходимо провести в целях популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи столицы, проявил готовность оказывать возможную поддержку тренерам в данном направлении.

В завершение приема градоначальник вручил дорогим гостям почетные грамоты, а также памятные подарки.

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