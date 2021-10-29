В мэрии столицы Ингушетии чествовали триумфатора чемпионата мира по дзюдо Адама Цечоева

Поводом для встречи послужило успешное выступление Адама Цечоева на чемпионате мира по дзюдо 2021 г. среди юниоров, где ингушский спортсмен стал серебряным призером.

«Адам рассказал о своих планах на будущее, а также о своих прошлых успехах. В свои 19 лет он на личном примере показывает, что высокие титулы можно завоевать лишь благодаря исключительному трудолюбию и воле к победе», — поделился с газетой «Ингушетия» глава администрации города.

Усман Аушев выразил свою точку зрения о работе, которую необходимо провести в целях популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи столицы, проявил готовность оказывать возможную поддержку тренерам в данном направлении.

В завершение приема градоначальник вручил дорогим гостям почетные грамоты, а также памятные подарки.