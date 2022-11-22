В мэрии столицы Ингушетии обсудили подготовку объектов ЖКХ к зиме

В работе совещания приняли участие руководители и ответственные специалисты ресурсоснабжающих организаций и структурных подразделений администрации.

Участники совещания рассказали о проводимых работах по подготовке систем теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергии к зимнему периоду.

Градоначальник заострил внимание на проблемных вопросах и дал указание в ближайшее время устранить замечания. В целом было отмечено, что подготовка к осенне-зимнему периоду идет по намеченному графику.