Совещание

В мэрии столицы Ингушетии обсудили подготовку объектов ЖКХ к зиме

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Глава администрации Магаса Усман Аушев провел совещание по вопросу подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимнему периоду, сообщается в Телеграм-канале мэрии города.

В работе совещания приняли участие руководители и ответственные специалисты ресурсоснабжающих организаций и структурных подразделений администрации.

Участники совещания рассказали о проводимых работах по подготовке систем теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергии к зимнему периоду.

Градоначальник заострил внимание на проблемных вопросах и дал указание в ближайшее время устранить замечания. В целом было отмечено, что подготовка к осенне-зимнему периоду идет по намеченному графику.

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