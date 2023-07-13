В мэрии столицы Ингушетии призвали горожан сообща бороться с вандалами

Вандализм не только искажает городской пейзаж, но и наносит материальный ущерб, а иногда даже создает опасность для его жителей, сообщает пресс-служба администрации.

«Ежегодно мы ведем большую работу по благоустройству общественных территорий. Призываем жителей и гостей Магаса бережно относиться к обновленным городским пространствам и сохранить то что имеем на долгие годы», — сказали в администрации муниципалитета.

Там попросили горожан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях или актах вандализма, обратившись в полицию или связавшись с местными органами власти.