В мэрии столицы Ингушетии призвали горожан уважать труд коммунальщиков

«Возможно, подняв крышку мусорного контейнера, люди не хотят пачкать руки. Хотя, нет, у открытых контейнеров также стоят пакеты с мусором. Только вот когда снимают фото и видеоматериалы и пишут в сети Интернет о том, что в городе плохое санитарное состояние — «руки не пачкаются», — отмечается в Телеграм-канале мэрии.

Администрация обращается с просьбой к жителям Магаса соблюдать порядок в городе.

«Если вы отправляете детей выкидывать мусор, объясните им, что пакеты нужно бросать именно в мусорный контейнер, а не рядом или где удобно. А еще лучше если каждый взрослый своим примером покажет это ребенку. Уважайте труд сотрудников коммунальных служб», — говорится в релизе.