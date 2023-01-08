В мэрии столицы Ингушетии призвали водителей быть внимательными в непогоду

В Телеграм-канале муниципалитета сообщается, что коммунальщики с раннего утра проводят расчистку снега и противогололедную обработку автомобильных дорог.

«Несмотря на уборку снега, на дорогах образовывается наледь, в этой связи, накануне вечером приступили к посыпке дорог пескосоляной смесью», — отмечается в релизе.