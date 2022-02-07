В мэрии столицы Ингушетии состоялось торжественное вручение премии «Гражданский подвиг»

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В Магасе состоялось торжественное вручение премии «Гражданский подвиг», которая была учреждена администрацией города к 30-летию бессмертного подвига первого Героя России генерал-майора авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии столицы республики, премия досталась Накастоеву Исламу, Албакову Магомеду и Эсиевой Сабине за храбрость и неравнодушие в повседневной жизни.

Кроме того, почётной грамотой главы города была награждена Горданова Малика за неоценимый вклад в создание краеведческого музея памяти первого Героя России, генерал-майора авиации С. С. Осканова.

«Каждый день в России совершают подвиги рядовые граждане, которые не проходят мимо, когда кому-то требуется помощь. Страна должна знать своих героев, потому важно уделять должное внимание таким отважным, неравнодушным людям, которые делом доказали, что героизму есть место в нашей жизни», — отметил мэр Магаса Усман Аушев.

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