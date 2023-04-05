В месяц Рамадан 2,5 тыс. малоимущих семей в Ингушетии получат продуктовую помощь

Мероприятие будет проходить с 15 по 18 апреля, в продуктовый набор входят мясо, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука. Средства выделены по инициативе руководителя субъекта из Национального фонда развития Ингушетии, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Представители органов власти, муниципалитетов, волонтеры, студенты передадут продукты семьям погибших в ходе СВО военнослужащих и мобилизованных, а также правоохранителей, инвалидам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям.

«Месяц Рамадан не только время для обязательного поста. В эти дни для каждого из нас есть прекрасная возможность для проявления милосердия и заботы о тех, кто нуждается в нашей помощи. Пусть все наши светлые помыслы и дела укрепляются в наших сердцах, чтобы в каждый дом праздник принес добро и процветание», — подчеркнул Глава региона Махмуд-Али Калиматов.