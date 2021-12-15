В метро Санкт-Петербурга запущен тематический поезд «Большое путешествие по Северному Кавказу»

Он приглашает жителей и гостей Северной Пальмиры отправиться в путешествие по Северному Кавказу и информирует, в какой из его регионов можно поехать. Поезд запущен по самой протяженной линии петербургского метро — Кировско-Выборгской. Она перевозит более 800 тысяч человек в сутки. Туристический состав будет курсировать до конца новогодних праздников.

Проект реализован при поддержке Минэкономразвития РФ. Его задача — открыть людям новые живописные туристические места России, рассказать о природных, культурных и исторических достопримечательностях Северного Кавказа мирового уровня.

В оформлении вагонов поезда «Большое путешествие по Северному Кавказу» применены слоганы туристических маршрутов, разработанных фондом. Это путеводители по семи республикам СКФО, которые объединяют главные туристические достопримечательности Северного Кавказа в готовые маршруты для путешествий. Маршруты размещены на сайте фонда visitcaucasus. ru. Они составлены таким образом, чтобы за одну поездку гости могли посетить максимум знаковых мест региона.