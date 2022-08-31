В Минэкономразвития Ингушетии прошел круглый стол на тему «Зеленая экономика»

«В круглом столе приняли участие депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта «Зеленая экономика» в республике Бекхан Барахоев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев, министр экономического развития, председатель общественного совета федерального партийного проекта «Зеленая экономика» Эсет Тумгоева, депутат Народного собрания региона Магомед Дарсигов, министр природных ресурсов и экологии Ахметхан Шадиев и представители других министерств республики», — говорится в сообщении.

Барахоев выступил с докладом «О состоянии коммунальной инфраструктуры Республики Ингушетия». Он отметил, что «Единая Россия» продолжает работу партийного проекта «Зеленая экономика» в рамках реализации Народной программы.

Также затронули темы, связанные с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением республики. Участники отметили, что необходимо повысить энергетическую и экологическую эффективность экономики региона, обеспечить рациональное использование всех видов ресурсов.

По итогам круглого стола его участники приняли ряд рекомендаций, в частности, касающихся сферы обращения с отходами. Согласно им в республике предстоит увеличить эффективность сортировки отходов на мусоросортировочных комплексах и сократить долю отходов, размещаемых на полигонах при одновременном повышении экологической безопасности последних.